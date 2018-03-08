Алексей Панин навсегда покидает Россию в неизвестном направлении

Вчера в своем аккаунте Инстаграм скандально-известный актер обнародовал видеозапись с подписью: «Валим!». По словам Панина, он в компании своей дочери планирует уехать из Российской Федерации насовсем.Только вот направление, которое выбрал Панин, по-прежнему остается неизвестным. Да и видео с личной странички спустя некоторое время актер удалил.В самой записи Алексей обращается к своей дочери с вопросом: «Где мы находимся?». На что Нюся, не задумываясь отвечает, что они уезжают насовсем. Девочка эпатажного артиста обозначает первую теплую страну, которая пришла ей на ум – «Таиланд».Надо полагать, что Панин вовсе не ожидал такого поворота событий. В итоге актер заявляет, что они уезжают из России в неизведанном направлении и сейчас планирует приобрести билеты на первый попавшийся авиарейс.Отметим, что видеозапись Панина всего за полчала набрала больше 2,5 тысяч просмотров. Многочисленные фолловеры Сети по-разному комментировали ролик. Кто-то желал Алексею и Нюсе счастливого пути, кто-то приглашал их к себе в гости, а кто-то и вовсе порадовался, что актер покидает Россию навсегда. Как бы то ни было, но видео, по неизвестным на то причинам, было удаленно.