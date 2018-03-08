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Зрители уверены, что стареющий Саша Гобозов перестал возбуждать молодых девушек

Очередной приход Александра Гобозова на «Дом-2» разочаровал телезрителей.

Поклонники телестройки уверены, что Гобозову очень хотелось вернуться в Периметр успешным бизнесменом, любящим отцом и заботливым сыном, но все сложилось с точностью да наоборот.

Зрители уверены, что стареющий Саша Гобозов перестал возбуждать молодых девушек

Всего за несколько недель нахождения Гобозова на проекте «Дом-2» стало понятно, что денег, на самом деле, у него нет, поэтому Саша продал автомобиль, за уже пожилыми родителями присматривает совсем чужой им человек – Андрей Чуев, а со своим сыном мужчина почти не видится.

Да и отношения Александра с молодыми девушками оставляет желать лучшего. За очень короткий срок Гобозов сменил уже нескольких пассий, каждой из которых он клялся в «вечной любви».

Зрители реалити-шоу уверены, что знают причину такого непостоянства в отношениях Саши. По мнению поклонников «Дома-2», всему виной сам Гобозов, который в свои 36 лет попросту перестал возбуждать молодых особ.

Зрители уверены, что стареющий Саша Гобозов перестал возбуждать молодых девушек

«Вчера в ночном Габон трепетно и гневно обвинял женщин в том, что он не верит женщинам и вообще, они его разочаровали…У меня вопрос: а он реально верил, что он — блинномордое ленивое существо хоть как-то нужно женщинам? Молодым девчонкам? Все это бред!..Переться за соплеедом Габоном — это днище, и телки, как могут быстрее спрыгивают с этого вонючего мужика…Посмотрите на него, у кого это свинокобель может возбудить желание? Только у отчаянных дур или игроков!» - пишут зрители проекта.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 10:00
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