Младшая дочь Ксении Бородиной репетирует хитрый взгляд

«Хитрый взгляд», - подписала Бородина под фото.

«Прям папин…папин взгляд», «Копия папа!», «Здесь на папу очень похожа! Этот взгляд..», «Ох и лисичка! Маленькая красавица», «Это кто здесь такой хитрый и сонный одновременно?!», «8 марта..что-то задумала мамина лисичка!», «Ксения, спасибо Вам, что, несмотря на злых людей, Вы все же делитесь с нами прекрасными детками!!! Фотографии и видео с Тееей просто умиляют! Маленькая красавица!», - пишут под фото поклонники Бородиной.



В последнее время поклонники ведущей телестройки «Дом-2» все чаще стали замечать, что Ксения и ее супруг больше времени начали проводить со своими детьми. Почти каждый день в личных микроблогах Бородиной и Омарова появляются фотографии их наследников, что, конечно же, не может не радовать фанатов.Несколько часов назад Ксения у себя на страничке выложила очередной снимок своей младшей дочурки Теоны.На фотографии двухлетняя Теона запечатлена в красивом полосатом платье с мишками и красными бантиками. Малышка снизу вверх смотрит на свою маму, которая ее снимает, прищурив глаза. Именно этот взгляд и привлек внимание большого количества подписчиков Ксении.