Ксения Бородина вместе с Дарьей Пынзарь и Марией Погребняк улетела в Милан отмечать свое день рождение

«Полетели отмечать», - написала в личном микроблоге Бородина.

«С Наступающим, Ксения!!! Здоровья!!!», «Как же круто!!! Ксюша совсем на свои года не выглядит!!! Завтра будем обязательно поздравлять!», «С днюшкой, Ксюшенька!!! Счастья, здоровья, любви!!!», - пишут комментаторы.

Как стало известно, идею праздновать день рождение Ксюши за границей придумала Даша. Ни для кого не является секретом, что девушка не так давно отметила свои именины в Риме в компании Бородиной и Омарова.Семейным парам так понравилась идея – праздновать день рождение в другой стране, что они решили отныне всегда собирать немалую «тусовку» и улетать за границу. В этот раз взгляд подруг пал на Италию, город Милан.Многочисленные фолловеры Сети уверены, что для празднования 35-летия Бородиной неспроста был выбран именно этот старинный город. Ведь Милан славиться огромным количеством бутиков мировых брендов, которые не смогут оставить равнодушными ни одну из женщин.А это значит, что подруги, обязательно, не только хорошо повеселятся на юбилеи Ксении, но и с удовольствием отправятся на шопинг.Сами же поклонники телеведущей уже начали активно поздравлять ее с наступающим днем рождения.