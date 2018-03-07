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Ксения Бородина вместе с Дарьей Пынзарь и Марией Погребняк улетела в Милан отмечать свое день рождение

Ксения Бородина, Дарья Пынзарь, Мария Погребняк и другие их подруги улетели вместе с мужьями в Милан праздновать 35-летие телеведущей «Дома-2».

Как стало известно, идею праздновать день рождение Ксюши за границей придумала Даша. Ни для кого не является секретом, что девушка не так давно отметила свои именины в Риме в компании Бородиной и Омарова.

Ксения Бородина вместе с Дарьей Пынзарь и Марией Погребняк улетела в Милан отмечать свое день рождение

Семейным парам так понравилась идея – праздновать день рождение в другой стране, что они решили отныне всегда собирать немалую «тусовку» и улетать за границу. В этот раз взгляд подруг пал на Италию, город Милан.

Многочисленные фолловеры Сети уверены, что для празднования 35-летия Бородиной неспроста был выбран именно этот старинный город. Ведь Милан славиться огромным количеством бутиков мировых брендов, которые не смогут оставить равнодушными ни одну из женщин.

А это значит, что подруги, обязательно, не только хорошо повеселятся на юбилеи Ксении, но и с удовольствием отправятся на шопинг.

«Полетели отмечать», - написала в личном микроблоге Бородина.


Ксения Бородина вместе с Дарьей Пынзарь и Марией Погребняк улетела в Милан отмечать свое день рождение

Сами же поклонники телеведущей уже начали активно поздравлять ее с наступающим днем рождения.

«С Наступающим, Ксения!!! Здоровья!!!», «Как же круто!!! Ксюша совсем на свои года не выглядит!!! Завтра будем обязательно поздравлять!», «С днюшкой, Ксюшенька!!! Счастья, здоровья, любви!!!», - пишут комментаторы.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 17:16
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