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Олег Майами нашел новую любовь после расставания с Настей Ивлеевой

Популярный музыкант Олег Майами принял решение, что пора внести ясность в свою личную жизнь.

В конце 2017 года артист представил миру свою новую видеоработу на песню «Если ты со мной», главной героиней которой стал известнейший российский блогер Анастасия Ивлеева. Многочисленные поклонники не могли нарадоваться новой паре, до того момента, как Олег не объявил о том, что они с Настей решили расстаться.

Олег Майами нашел новую любовь после расставания с Настей Ивлеевой

«Ничего такого не произошло. Просто теперь каждый живет своей жизнью. Нет, мы уже не вместе..», - заявил Майами поклонникам.

Также Олег сообщил фанатам, что их с Анастасией отношения на самом деле были правдивыми, а не пиар-ходом, как думали многие.

«…Я никогда не пытался за счет кого-то пиариться. У нас с Настей давнишняя истории, те, кто смотрят «ДХ», помнят, как я признавался ей в любви. С того времени мы начали общаться. И потом так получилось, что начали встречаться, но не афишировали это…», - рассказывает музыкант.


Олег Майами нашел новую любовь после расставания с Настей Ивлеевой

Майами добавил, что на данный момент его сердце уже занято, тем не менее, имя девушки певец не решился раскрывать.

«Не могу сейчас сказать, что у меня холостяцкая жизнь. Мне сейчас нравится одна девушка, общаемся. Афишировать не планирую..,», - написал Олег в личном микроблоге.

dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 16:49
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