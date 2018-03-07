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Фанаты уверены, что Саша Артемова и Женя Кузин скоро станут родителями

Преданные поклонники Александры Артемовой и Евгения Кузина уверены, что в их семье скоро случиться пополнение.

Ни для кого не является секретом, что пару Евгения и Александры очень любят телезрители проекта «Дом-2». Несмотря на то, что молодые люди уже давно покинули телестройку, за их личной жизнью продолжают активно следить.

Фанаты уверены, что Саша Артемова и Женя Кузин скоро станут родителями

Семейную пару Кузиных не единожды называли самой гармоничной и искренней, ведь Саша и Женя не скрывая стабильно демонстрировали любовь друг к другу.

Несколько часов назад в личном микроблоге Евгения появилась новая фотография, на которой он запечатлен в компании своей любимой супругу Александры.

«Два месяца назад, приобрел автомобиль INFINITI QX 70 для жены. И сейчас могу с уверенностью сказать, что не ошибся с выбором авто.!!!!Спасибо АвтоСпецЦентру INFINITI на Ленинском!», - написал Кузин под снимком.

Правда фолловеры Сети обратили внимание не на рекламу Жени, а на его жену, которая, по их мнению, в скором времени станет мамой.

Фанаты уверены, что Саша Артемова и Женя Кузин скоро станут родителями


«Как беременная выглядит!», «Такие красивые и счастливые!!! Обожаю вас!!!», «Саша точно беременна!», «Какие вы очень Красивые и Прекрасные, Очаровательные и Изумительные! Семейная пара Кузины! Вы встретились не случайно друг с другом в этом мире, вас судьба свела! Для счастья, для любви!», «Конечно, в положении, лицо расплылось. Да и тем более это видно было, когда расписывались они с Женей!», - пишут комментаторы.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 16:13
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