Марго Овсянникова и Роман Гриценко побыли в паре только полдня

Многочисленные зрители реалити-шоу заявляют, что считают пару Марго и Романа очень красивой, как бы то ни было, но хэйтеры говорят обратное.В личном микроблоге Маргарита опубликовала пост, в котором призналась своим поклонникам, что отношения с Романом Гриценко воспринимала, как идею-фикс. Однако в реальной жизни их отношениям не суждено было длиться долго.По словам Овсянниковой, молодые люди не чувствуют друг к другу ничего, кроме влечения на физическом уровне. Так как по правилам проекта участники должны строить отношения, Роман и Марго решили попробовать, что из этого может получиться.Также девушка рассказала фанатам, что именно Гриценко предложил ей «попробовать быть вместе». Парень был убежден, что так как им никто не нравится в Периметре и они друг другу, хоть немного, но все-таки симпатичны, у них может что-то получиться.На одной из вечеринок между Романом и Маргаритой произошло волшебство, после чего на следующий день молодые люди объявили себя парой.Несмотря на то, что Гриценко и Овсянникова стали парой, ей суждено было просуществовать всего несколько часов. Сейчас огромное количество хэйтеров засыпали Маргариту злобными комментариями, почти в каждом из которых они называют блондинку легкодоступной девушкой.