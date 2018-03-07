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Марго Овсянникова и Роман Гриценко побыли в паре только полдня

Участники телестройки «Дом-2» Маргарита Овсянникова и Роман Гриценко смогли продержаться в паре всего несколько часов.

Многочисленные зрители реалити-шоу заявляют, что считают пару Марго и Романа очень красивой, как бы то ни было, но хэйтеры говорят обратное.

Марго Овсянникова и Роман Гриценко побыли в паре только полдня

В личном микроблоге Маргарита опубликовала пост, в котором призналась своим поклонникам, что отношения с Романом Гриценко воспринимала, как идею-фикс. Однако в реальной жизни их отношениям не суждено было длиться долго.

По словам Овсянниковой, молодые люди не чувствуют друг к другу ничего, кроме влечения на физическом уровне. Так как по правилам проекта участники должны строить отношения, Роман и Марго решили попробовать, что из этого может получиться.

Также девушка рассказала фанатам, что именно Гриценко предложил ей «попробовать быть вместе». Парень был убежден, что так как им никто не нравится в Периметре и они друг другу, хоть немного, но все-таки симпатичны, у них может что-то получиться.

Марго Овсянникова и Роман Гриценко побыли в паре только полдня

На одной из вечеринок между Романом и Маргаритой произошло волшебство, после чего на следующий день молодые люди объявили себя парой.

Несмотря на то, что Гриценко и Овсянникова стали парой, ей суждено было просуществовать всего несколько часов. Сейчас огромное количество хэйтеров засыпали Маргариту злобными комментариями, почти в каждом из которых они называют блондинку легкодоступной девушкой.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 15:53
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