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Как зарабатывают и на что тратят деньги звезды «Дома-2»

Участники скандальной телестройки «Дом-2» ответили на вопрос о том, как они планируют зарабатывать деньги выйдя за Периметр.

13 лет реалити-шоу провоцирует общественность своими эфирами. На протяжении всего этого времени о проекте не высказывались только ленивые.

Как зарабатывают и на что тратят деньги звезды «Дома-2»

В свою очередь многочисленных поклонников «Дома-2» не перестают интересовать несколько вопросов: сколько денег тратят участники проекта и как они планируют зарабатывать, выйдя за Периметр?

Оказывается, что Александра Черно планирует после проекта стать бизнесвумен. Девушка хочет, чтобы деньги к ней лились рекой и заявила, что считает себя транжирой.

«..Люблю, чтобы денег было очень много, чтобы они легко зарабатывались, и чтобы также легко тратились. Трачу на себя, любимую: одежду, побрякушечки, ресторанчики!..», - говорит Черно.


Как зарабатывают и на что тратят деньги звезды «Дома-2»

Александр Гобозов, в свою очередь, к деньгам относиться легко, поэтому при разводе с бывшей супругой решил оставить ей все нажитое в браке. Не смотря на то, что мужчина находится на проекте, его бизнес, который он создан с 0, вырос в несколько раз.

«..бизнес у меня вырос так, что к лету я заказал себе новую машину за два с половиной миллиона рублей»,- заявляет Гобозов.

Майя Донцова планирует совсем скоро обзавестись собственным автомобилем, поэтому тщательно копит деньги. Девушка мечтает после проекта попробовать себя в роли организатора мероприятий.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 13:50
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