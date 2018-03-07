Как зарабатывают и на что тратят деньги звезды «Дома-2»

«..Люблю, чтобы денег было очень много, чтобы они легко зарабатывались, и чтобы также легко тратились. Трачу на себя, любимую: одежду, побрякушечки, ресторанчики!..», - говорит Черно.

«..бизнес у меня вырос так, что к лету я заказал себе новую машину за два с половиной миллиона рублей»,- заявляет Гобозов.

13 лет реалити-шоу провоцирует общественность своими эфирами. На протяжении всего этого времени о проекте не высказывались только ленивые.В свою очередь многочисленных поклонников «Дома-2» не перестают интересовать несколько вопросов: сколько денег тратят участники проекта и как они планируют зарабатывать, выйдя за Периметр?Оказывается, что Александра Черно планирует после проекта стать бизнесвумен. Девушка хочет, чтобы деньги к ней лились рекой и заявила, что считает себя транжирой.Александр Гобозов, в свою очередь, к деньгам относиться легко, поэтому при разводе с бывшей супругой решил оставить ей все нажитое в браке. Не смотря на то, что мужчина находится на проекте, его бизнес, который он создан с 0, вырос в несколько раз.Майя Донцова планирует совсем скоро обзавестись собственным автомобилем, поэтому тщательно копит деньги. Девушка мечтает после проекта попробовать себя в роли организатора мероприятий.