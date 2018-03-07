Вот такая вспышка любви нахлынула у Теоны к старшей сестре Марусе
Ксения Бородина опубликовала в личном микроблоге очередное видео своих дочерей.
Прославленная российская телеведущая не единожды рассказывала своим поклонникам о том, что в детстве очень мечтала о сестренке, которой у нее не было.
Несколько часов назад у себя на страничке Ксения выложила новую видеозапись, главными героями которой снова стали ее дочери – 2-летняя Теона и 9-летняя Маруся.
На записи младшая дочь телеведущей нежно обнимает и целует свою старшую сестренку. Маруся в это время говорит: «я тебя…» и ждет ответа от Теоны, на что малышка с раздумывающим лицом отвечает: «убью». Конечно же, что девочка хотела сказать «люблю».
Многочисленные поклонники Ксении принялись засыпать девочек приятными комментариями, в которых в один голос утверждали, что малышки невероятно милые и классные.
Прославленная российская телеведущая не единожды рассказывала своим поклонникам о том, что в детстве очень мечтала о сестренке, которой у нее не было.
Несколько часов назад у себя на страничке Ксения выложила новую видеозапись, главными героями которой снова стали ее дочери – 2-летняя Теона и 9-летняя Маруся.
«Я всегда хотела сестру, хорошо, что моим девочкам, никогда не будет скучно!», - подписала видео Бородина.
На записи младшая дочь телеведущей нежно обнимает и целует свою старшую сестренку. Маруся в это время говорит: «я тебя…» и ждет ответа от Теоны, на что малышка с раздумывающим лицом отвечает: «убью». Конечно же, что девочка хотела сказать «люблю».
Многочисленные поклонники Ксении принялись засыпать девочек приятными комментариями, в которых в один голос утверждали, что малышки невероятно милые и классные.
«Господи, аж сердце захватывает!! Ничего нет лучше на свете, чем любовь сестры!», «Какие лапочки! Сладуськи!», «Такие хорошие!», «Сестра это круто! Всю жизнь будут поддерживать друг друга.», «Зайечки! Счастья им и здоровья!», «Вот смотрю на Ваших куколок и понимаю, что все же гены Бородиной видать сильнее!», «Такие милые! Люблю вас всех!! Вы супер! Ксюша ты лучшая мама, ты очень хорошая и добрая. Ты молодец! Я очень рада за тебя!!», - пишут комментаторы.