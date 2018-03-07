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Вот такая вспышка любви нахлынула у Теоны к старшей сестре Марусе

Ксения Бородина опубликовала в личном микроблоге очередное видео своих дочерей.

Прославленная российская телеведущая не единожды рассказывала своим поклонникам о том, что в детстве очень мечтала о сестренке, которой у нее не было.

Вот такая вспышка любви нахлынула у Теоны к старшей сестре Марусе

Несколько часов назад у себя на страничке Ксения выложила новую видеозапись, главными героями которой снова стали ее дочери – 2-летняя Теона и 9-летняя Маруся.

«Я всегда хотела сестру, хорошо, что моим девочкам, никогда не будет скучно!», - подписала видео Бородина.

На записи младшая дочь телеведущей нежно обнимает и целует свою старшую сестренку. Маруся в это время говорит: «я тебя…» и ждет ответа от Теоны, на что малышка с раздумывающим лицом отвечает: «убью». Конечно же, что девочка хотела сказать «люблю».

Многочисленные поклонники Ксении принялись засыпать девочек приятными комментариями, в которых в один голос утверждали, что малышки невероятно милые и классные.

Вот такая вспышка любви нахлынула у Теоны к старшей сестре Марусе

«Господи, аж сердце захватывает!! Ничего нет лучше на свете, чем любовь сестры!», «Какие лапочки! Сладуськи!», «Такие хорошие!», «Сестра это круто! Всю жизнь будут поддерживать друг друга.», «Зайечки! Счастья им и здоровья!», «Вот смотрю на Ваших куколок и понимаю, что все же гены Бородиной видать сильнее!», «Такие милые! Люблю вас всех!! Вы супер! Ксюша ты лучшая мама, ты очень хорошая и добрая. Ты молодец! Я очень рада за тебя!!», - пишут комментаторы.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 13:10
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