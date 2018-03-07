Зрители думают, что Юлия Ефременкова переполнена пафосом, злобой и агрессией

«.... живут на всем готовом, а она ему при этом даже жрать не готовит. Какой такой заботой она его окружила? Пятки что ли чешет перед сном? Заботится о своей родственнице? Но это ее желание и долг, как я понимаю. Если бы попросила у него помощи, нормально, без пафоса и агрессии, он бы не отказал…Захарьяш, вовремя сбежал от нее…», - пишут многие зрители в микроблоге телепроекта.



Не так давно новой ведущей реалити-шоу назначили участницу телешоу «Хочу в ВИА-Гру» Юлию Ефременкову. Напомним, что девушка прославилась после громкого скандала, который прошлой весной буквально взорвал Сеть.В просторы Интернета была опубликована видеозапись с компроматом о прошлой жизни Юлии. Как оказалось, Ефременкова ранее не единожды снималась в довольно откровенных фотосессиях и даже подрабатывала порномоделью. Именно этот момент из жизни Юлии до сих пор не могут забыть многочисленные телезрители «Дом-2».Каждый второй называет брюнетку девушкой легкого поведения, которая только и умеет зарабатывать деньги одним местом. Зрители припоминают Юлии, с чего начиналось ее восхождение на телешоу, а также заявляют, что не понимают Сергея Кучера.