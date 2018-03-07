АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Демоны ночи: Ниндзя владели методом девяти слогов и были презираемы японскими аристократами
EUR 69.73 USD 56.50
Курс валют на 07.03.2018

Александр Гобозов не прошел проверку Иваны Диловой

Ивана Дилова заявила телезрителям реалити-шоу «Дом-2», что ждет новый приход парней.

Александр Гобозов, который не так давно в очередной раз пришел в Периметр телестройки, заявляя, что планирует на проекте отыскать ту самую, снова следует своей «заезженной схеме».

Александр Гобозов не прошел проверку Иваны Диловой

Несколько часов назад в личном микроблоге Иваны Диловой – очаровательной брюнетки, которой Гобозов признался в любви и заявил, что хочет пойти под венец, появился новый пост.

В блоге девушка рассказала телезрителям «Дом-2», что Александр не смог пройти проверку на искренность чувств, поэтому отныне она считает себя свободной девушкой и ждет новый приход парней.

«..до отлета Саши мы поссорились, и он на лобном бросил меня в очередной раз. Я в тот момент поняла, что все, что Гобозов делает, это показуха. Я сейчас расскажу схему Гобозова. Сначала он красиво ухаживает, потом делает подарки (шуба обязательно), потом он уже любит, и готов уйти с проекта, если ничего не получится, потому что он любит. Так потом заселение, и соответственно следует, что должно быт волшебство!...


Александр Гобозов не прошел проверку Иваны Диловой

Так и что получилось, он попытался приложить мне ту схему, а произошло не по плану… Он решает, что нужно играть роль жертвы и попытаться забыться с другими девушками, напиться...», - пишет Ивана.

В конце девушка добавляет, что Гобозов в действительности не любит ее и что она готова к новым отношениям, поэтому ждет новых парней в Периметре.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 12:06
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ведущий «Оскара» ответил Трампу на слова о
Netflix представил полный трейлер сериала
Сериал «Ходячие мертвецы» спустился до рейтинга в
Sony разрабатывает смартфон с 4К-дисплеем
Ольга Рапунцель и Дима Дмитренко занимаются
NASA усомнились в обнаружении бактерий на Марсе
Максим Галкин столкнулся с нападками поклонников
После курса омоложения Ларису Вербицкую сложно
Обновленный Nissan Juke появится в РФ летом
ASUS представила материнскую плату Prime J4005I-C
Ольга Бузова снялась для журнала Playboy
В Чечне потерпел крушение вертолет Ми-8, есть
Анна Хилькевич пожаловалась на преследующего её
Первый кроссовер Ferrari получит гибридную
Коллектив "Ленинград" поздравил женщин с 8 марта
Глава минэнерго Украины заявил, что перевод ТЭЦ
Располневшую Ольгу Бузову уличили в использовании
Ученые определили ответственные за синестезию
Ученые определили, как правильно разговаривать с
Политолог раскрыл причину, по которой РФ не
Звезда "Секса в большом городе" хочет занять пост
Настасья Самбурская попросила Викторию Боню не
Жительница Австралии узнала, что беременна за 15
В Женеве представлен электроседан Tata E-Vision
Несмотря на травму ноги, Ольга Бузова не отменила
Антон Гусев имеет серьезные проблемы с лишним
С певицей МакSим в новом клипе снялся ее бывший
Паулина Андреева готова за деньги пойти на
Жена Николая Караченцова прокомментировала слухи
Виктория Романец шокировала подписчиков странной
Просмотреть все новости