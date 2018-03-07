Александр Гобозов не прошел проверку Иваны Диловой



«..до отлета Саши мы поссорились, и он на лобном бросил меня в очередной раз. Я в тот момент поняла, что все, что Гобозов делает, это показуха. Я сейчас расскажу схему Гобозова. Сначала он красиво ухаживает, потом делает подарки (шуба обязательно), потом он уже любит, и готов уйти с проекта, если ничего не получится, потому что он любит. Так потом заселение, и соответственно следует, что должно быт волшебство!...

Так и что получилось, он попытался приложить мне ту схему, а произошло не по плану… Он решает, что нужно играть роль жертвы и попытаться забыться с другими девушками, напиться...», - пишет Ивана.

Александр Гобозов, который не так давно в очередной раз пришел в Периметр телестройки, заявляя, что планирует на проекте отыскать ту самую, снова следует своей «заезженной схеме».Несколько часов назад в личном микроблоге Иваны Диловой – очаровательной брюнетки, которой Гобозов признался в любви и заявил, что хочет пойти под венец, появился новый пост.В блоге девушка рассказала телезрителям «Дом-2», что Александр не смог пройти проверку на искренность чувств, поэтому отныне она считает себя свободной девушкой и ждет новый приход парней.В конце девушка добавляет, что Гобозов в действительности не любит ее и что она готова к новым отношениям, поэтому ждет новых парней в Периметре.