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«Сплошное лицемерие!»: Анастасия Волочкова продемонстрировала три поколения на одном снимке

Фолловеры в очередной раз раскритиковали Анастасию Волочкову.

Несколько часов назад прославленная балерина в личном микроблоге сообщила своим поклонникам, что к ней в гости из Санкт-Петербурга приехала ее драгоценная мама.

«Сплошное лицемерие!»: Анастасия Волочкова продемонстрировала три поколения на одном снимке

Несмотря на довольно милый снимок Волочковой, пользователи Сети в один голос начали критиковать его и принялись заявлять, что балерина лицемерит. Оказывается, многие до сих пор хорошо помнят тот день, когда Анастасия нелестно отзывалась о своей маме.

На фотографии, которую опубликовала известная светская львица, она запечатлена в компании дочери Ариады и матери Тамары.

«Мамочка приехала к нам! Любимые девочки рядом!», - написала под фото Волочкова.

Многочисленные хэйтеры не оценили такой посыл любви Анастасии. Они принялись буквально засыпать балерину неприятными комментариями.

«Сплошное лицемерие!»: Анастасия Волочкова продемонстрировала три поколения на одном снимке

«У Насти такая корона на голове!», «Ждем фотосессии с бабой Томой, рабочее название «По следам Анастасии»…первая локация – на малиновом белье в наручниках, с дороги как-никак, потом на кухонном столе, банька, купель, Михаил (любименядолго)..ну и дальше по списку!», «Опять свои жуткие ноги напоказ, маразм просто!», «Трогательно было, когда вся страна слушала, как она свою мать оскорбляла! Сплошное лицемерие!», «Хоть бы носки надели, Анастася!», - пишут комментаторы.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 11:14
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