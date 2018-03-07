Памела Андерсон рассказала об оргиях во дворце Playboy
Прославленная светская львица Памела Андерсон поведала миру, как в один прекрасный день чуть не стала участницей группового сношения во дворце Playboy.
Известнейший секс-символ Америки во время общения со СМИ решила рассказать общественности о воспоминаниях со своей молодости.
По словам Памелы, в то время, когда она жила в особняке Playboy, она чуть не стала участницей оргии. Однажды Андерсон попросили пройти в спальню Хью Хефнера. Войдя в комнату, модель увидела, что основатель журнала одновременно занимается сексом с 7 девушками.
Памела утверждает, что Хефнер пригласил ее присоединиться к их групповым сношениям. Хью хотел на глазах у всех заняться с моделью любовью. Тем не менее, Андерсон ответила основателю Playboy отказом.
Стоит подчеркнуть, что знаменитый секс-символ США проработала в легендарном эротическом журнале для мужчин больше 20 лет. Нескромные фотографии Памелы Андерсон в этом журнале появлялись куда чаще, чем фото других моделей, которые буквально мечтали о подобной работе.
Напомним, что в последний раз обнаженная модель появлялась в журнале Playboy 2 года назад. После этого Памела объявила, что желает закончить с таким родом своей деятельностью.
Известнейший секс-символ Америки во время общения со СМИ решила рассказать общественности о воспоминаниях со своей молодости.
По словам Памелы, в то время, когда она жила в особняке Playboy, она чуть не стала участницей оргии. Однажды Андерсон попросили пройти в спальню Хью Хефнера. Войдя в комнату, модель увидела, что основатель журнала одновременно занимается сексом с 7 девушками.
Памела утверждает, что Хефнер пригласил ее присоединиться к их групповым сношениям. Хью хотел на глазах у всех заняться с моделью любовью. Тем не менее, Андерсон ответила основателю Playboy отказом.
Стоит подчеркнуть, что знаменитый секс-символ США проработала в легендарном эротическом журнале для мужчин больше 20 лет. Нескромные фотографии Памелы Андерсон в этом журнале появлялись куда чаще, чем фото других моделей, которые буквально мечтали о подобной работе.
Напомним, что в последний раз обнаженная модель появлялась в журнале Playboy 2 года назад. После этого Памела объявила, что желает закончить с таким родом своей деятельностью.