Иосиф Оганесян решил взять принцессу Черно на руки и чуть не упал

«Бедненький, аж под Сашей потерялся, только ноги видны дрожащие», «Очень классная пара, такие, какие есть, вы все только и мечтайте о том, что вас на руках будут носить при любых обстоятельствах», «Спину когда-нибудь сорвёт», «Позвоночник!» - переживают зрители «Дома-2».

Исходя из анонса праздничного эфира «Дома-2», в выпуске показали свидание Саши и её хрупкого избранника, которые облачились в костюмы принцессы и принца. Молодой человек вручил подруге букет алых роз и вознамерился донести возлюбленную, по всей видимости, до кареты.Подхватив пышную теледиву на руки, Оганесян сделал лишь пару шагов, но сразу понял, что не осилит данную ношу. Тем не менее, герой реалити-шоу действовал с упорством, так что сменил центр тяжести, взяв свою принцессу на спину.Усадив Черно, кавалер стал осторожно двигаться по ступеням, рискуя в любой момент упасть, так как его невероятно клонило к земле. Под конец Оганесян и вовсе стал путаться ногами в красной ковровой дорожке, но Саша осталась в восторге.Стоит заметить, что парочка любит игры с переодеванием, а в прошлый раз ребятам достались роли светловолосой немки и самурая.