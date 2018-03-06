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Иосиф Оганесян решил взять принцессу Черно на руки и чуть не упал

В честь Всемирного Женского Дня Иосиф Оганесян подхватил свою принцессу Александру Черно на руки, вот только чуть не упал и предложил ей попросту запрыгнуть ему на спину.

Исходя из анонса праздничного эфира «Дома-2», в выпуске показали свидание Саши и её хрупкого избранника, которые облачились в костюмы принцессы и принца. Молодой человек вручил подруге букет алых роз и вознамерился донести возлюбленную, по всей видимости, до кареты.

Иосиф Оганесян решил взять принцессу Черно на руки и чуть не упал

Подхватив пышную теледиву на руки, Оганесян сделал лишь пару шагов, но сразу понял, что не осилит данную ношу. Тем не менее, герой реалити-шоу действовал с упорством, так что сменил центр тяжести, взяв свою принцессу на спину.

Усадив Черно, кавалер стал осторожно двигаться по ступеням, рискуя в любой момент упасть, так как его невероятно клонило к земле. Под конец Оганесян и вовсе стал путаться ногами в красной ковровой дорожке, но Саша осталась в восторге.

Стоит заметить, что парочка любит игры с переодеванием, а в прошлый раз ребятам достались роли светловолосой немки и самурая.

«Бедненький, аж под Сашей потерялся, только ноги видны дрожащие», «Очень классная пара, такие, какие есть, вы все только и мечтайте о том, что вас на руках будут носить при любых обстоятельствах», «Спину когда-нибудь сорвёт», «Позвоночник!» - переживают зрители «Дома-2».
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Вчера, 20:58
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