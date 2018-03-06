Иосиф Оганесян решил взять принцессу Черно на руки и чуть не упал
В честь Всемирного Женского Дня Иосиф Оганесян подхватил свою принцессу Александру Черно на руки, вот только чуть не упал и предложил ей попросту запрыгнуть ему на спину.
Исходя из анонса праздничного эфира «Дома-2», в выпуске показали свидание Саши и её хрупкого избранника, которые облачились в костюмы принцессы и принца. Молодой человек вручил подруге букет алых роз и вознамерился донести возлюбленную, по всей видимости, до кареты.
Подхватив пышную теледиву на руки, Оганесян сделал лишь пару шагов, но сразу понял, что не осилит данную ношу. Тем не менее, герой реалити-шоу действовал с упорством, так что сменил центр тяжести, взяв свою принцессу на спину.
Усадив Черно, кавалер стал осторожно двигаться по ступеням, рискуя в любой момент упасть, так как его невероятно клонило к земле. Под конец Оганесян и вовсе стал путаться ногами в красной ковровой дорожке, но Саша осталась в восторге.
Стоит заметить, что парочка любит игры с переодеванием, а в прошлый раз ребятам достались роли светловолосой немки и самурая.
Исходя из анонса праздничного эфира «Дома-2», в выпуске показали свидание Саши и её хрупкого избранника, которые облачились в костюмы принцессы и принца. Молодой человек вручил подруге букет алых роз и вознамерился донести возлюбленную, по всей видимости, до кареты.
Подхватив пышную теледиву на руки, Оганесян сделал лишь пару шагов, но сразу понял, что не осилит данную ношу. Тем не менее, герой реалити-шоу действовал с упорством, так что сменил центр тяжести, взяв свою принцессу на спину.
Усадив Черно, кавалер стал осторожно двигаться по ступеням, рискуя в любой момент упасть, так как его невероятно клонило к земле. Под конец Оганесян и вовсе стал путаться ногами в красной ковровой дорожке, но Саша осталась в восторге.
Стоит заметить, что парочка любит игры с переодеванием, а в прошлый раз ребятам достались роли светловолосой немки и самурая.
«Бедненький, аж под Сашей потерялся, только ноги видны дрожащие», «Очень классная пара, такие, какие есть, вы все только и мечтайте о том, что вас на руках будут носить при любых обстоятельствах», «Спину когда-нибудь сорвёт», «Позвоночник!» - переживают зрители «Дома-2».