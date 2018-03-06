Ксения Собчак появилась в обществе в голубом наряде за 17,5 тысяч рублей

Несколько дней назад в личном микроблоге прославленная телеведущая, а с недавних пор и кандидат в президенты – Ксения Собчак поделилась со своими многочисленными поклонниками жуткой историей, которая произошла со знаменитостью в центре Москвы.Как сообщает Ксения, на нее напал помощник депутата Алексея Шапошникова. Мужчина облил Собчак холодной водой, после чего знаменитость поскользнулась и упала. При падении телеведущая сильно ударилась головой и ногой.Известно, что за эту малоприятную ситуацию у Ксении попросил прощение не сам нападающий, а мер Москвы Сергей Собянин.К посту о неприятном инциденте Собчак прикрепила фотографию в довольно строгом платье голубого цвета. Как удалось выяснить нашим журналистам, наряд, в котором запечатлена Ксения, является творением молодого российского бренда Roseville. Стоимость платья колеблется отметки в 17, 5 тысяч рублей.Стоит подчеркнуть, что Ксения заявила, что ждет извинений именно от Шапошникова, так как нападающий является его подчиненным. Собчак даже пыталась связаться с депутатом, однако тот не идет со знаменитостью на контакт и даже отключил телефон.