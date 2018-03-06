Орлова сменила на Сейшелах Черкасова, а Андрей пытается оправдаться перед участниками

«Уезжая, я сказал ребятам: «В каждом человеке есть темная и светлая сторона и только от Вас зависит, какую из них Вы покажете нашему зрителю». Не судите строго этих замечательных ребят, они молоды и имеют право на ошибки.

Но в каждом из них есть доброта, поверьте, я знаю!!!», - написал Андрей.

Вот и подошла к концу командировка Андрея Черкасова. Напомним, что последние несколько недель мужчина провел на Острове любви в качестве ведущего.Как и предвидели зрители, с прибытием на Сейшелы лихого офицера на острове возросло количество драк и скандалов. Запреты на алкоголь были сняты, пары, у которых только начинали зарождать нежные отношения, разрушались, и всему этому причиной был Черкасов.Как бы то ни было, но наступило время перемен. Несколько дней назад Андрей вместе со своей возлюбленной Кристиной Ослиной покинули Остров любви, а сейчас на Сейшелах уже начала обживаться Ольга Орлова.Ольга уже публикует в личном микроблоге новые фотографии с островов, а также обещает поклонникам реалити-шоу «Дом-2» незабываемые выпуски с ее участием.Отметим, что несколько часов назад в блоге Андрея Черкасова появилась новая запись, которой, вероятней всего, мужчина пытается реабилитироваться перед некоторыми из участников телешоу.