Младшая дочь Ксении Бородиной не «работает» без гонорара

«Передаю привет всем родителям у кого дома живут такие подарочковые террористы», - подписал видео Курбан.

«Как не баловать такую маленькую принцессу. Тем более копия папы!», «Хитрюга маленькая. Скоро женихов от нее отгонять будете! Красотка вон какая растет!», «Куколка!!!», «Тея просто не реально умненький ребенок, на нее можно смотреть часами!», «Похожа на папу и маму. Умничка. Она видно станет дерзкой девочкой по характеру!», -пишут подписчики Омарова.

Ксения Бородина и Курбан Омаров обожают свою двухлетнюю дочь Теону. Девочка растет настоящей красавицей, а родители ни в чем малышке не отказывают.Несколько часов назад в личном блоге мужа знаменитости появилась новая видеозапись, главной героиней которой в очередной раз стала Тея.На видеозаписи Омаров просит дочь рассказать ему стишок, однако девочка соглашается сделать это, только после того, как папа вручит ей «подарочки». Видимо такой ответ немного удивил Курбана, ведь он спросил у малышки «Ты не работаешь без предоплаты? Разве ты не веришь, что есть подарочек?».Конечно же, что Тея без раздумий исполнила желания своего папы, за что и получила приятный сюрприз.Всего за несколько часов видеозапись Курбана собрала больше 300 тысяч просмотров, а фолловеры буквально засыпали малышку приятными комментариями.