Зрители «Дома-2» встали на сторону Лены Хроминой после драки с Сашей Черно

«Орги ждут, что кто-то голову проломит, тогда чесаться начнут», «Да это все санкционированные драки. И Хромина себя прекрасно контролирует, хотя и притворяется, что психопатка», «Жалко, что Черно оттянули. Было б интересно посмотреть, что она с Хрюминой сделает», - рассуждают зрители.

Саша Черно и Лена Хромина показали эффектный эфир, скрасив его дракой. Телезрители хоть и осуждают драки, однако смотрят их с интересом, чтобы затем обсудить тяжесть повреждений. На этот раз Александра получила сдачи, так как до сих пор нападали не на нее, а она сама.Пока некоторые переживают, что у «бегемотика» остался синяк и требуют справедливого наказания для Хроминой, большинство посчитало, что Лена поступила правильно. Да и не Черно говорить о свинстве, ведь именно ее поклонники телестройки давно провозгласили первой свиньей проекта.Так что удивляться, что блондинке удастся избежать упреков и наказаний, не стоит. В то же время телезрители бьют тревогу уже не впервые из-за того, что потасовки могут привести к довольно серьезным травмам.