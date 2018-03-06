Зрители «Дома-2» встали на сторону Лены Хроминой после драки с Сашей Черно
Участница телепроекта «Дом-2» Елена Хромина устроила потасовку с Сашей Черно. И хотя многие не любят блондинку за ее безбашенность, склочность и драчливость, в этом случае зрители начали оправдывать девушку.
Саша Черно и Лена Хромина показали эффектный эфир, скрасив его дракой. Телезрители хоть и осуждают драки, однако смотрят их с интересом, чтобы затем обсудить тяжесть повреждений. На этот раз Александра получила сдачи, так как до сих пор нападали не на нее, а она сама.
Пока некоторые переживают, что у «бегемотика» остался синяк и требуют справедливого наказания для Хроминой, большинство посчитало, что Лена поступила правильно. Да и не Черно говорить о свинстве, ведь именно ее поклонники телестройки давно провозгласили первой свиньей проекта.
Так что удивляться, что блондинке удастся избежать упреков и наказаний, не стоит. В то же время телезрители бьют тревогу уже не впервые из-за того, что потасовки могут привести к довольно серьезным травмам.
Саша Черно и Лена Хромина показали эффектный эфир, скрасив его дракой. Телезрители хоть и осуждают драки, однако смотрят их с интересом, чтобы затем обсудить тяжесть повреждений. На этот раз Александра получила сдачи, так как до сих пор нападали не на нее, а она сама.
Пока некоторые переживают, что у «бегемотика» остался синяк и требуют справедливого наказания для Хроминой, большинство посчитало, что Лена поступила правильно. Да и не Черно говорить о свинстве, ведь именно ее поклонники телестройки давно провозгласили первой свиньей проекта.
Так что удивляться, что блондинке удастся избежать упреков и наказаний, не стоит. В то же время телезрители бьют тревогу уже не впервые из-за того, что потасовки могут привести к довольно серьезным травмам.
«Орги ждут, что кто-то голову проломит, тогда чесаться начнут», «Да это все санкционированные драки. И Хромина себя прекрасно контролирует, хотя и притворяется, что психопатка», «Жалко, что Черно оттянули. Было б интересно посмотреть, что она с Хрюминой сделает», - рассуждают зрители.