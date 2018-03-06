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Артем Сорока убежден, что на Острове любви происходят чудеса

Сорока продолжает шокировать телезрителей своими отношениями.

Большинство поклонников скандального телешоу «Дом-2» возмущенны поведением Артема Сороки. Несмотря на то, что парень простил Александру Шеву и заселился с ней на виллу, между влюбленными уже возник первый страшный скандал, который закончился побоями.

Артем Сорока убежден, что на Острове любви происходят чудеса

Сейчас в Сети активно распространяется видео, на котором Артем дважды бьет девушку по щеке, от чего Александра начинает громко рыдать. Невзирая на то, что многие зрители не любят девушку, в этой ситуации за Шеву начали активно заступаться.

«Шева, конечно, не ангел. Но никто ему не давал права так себя вести!», «На мужиков руки не поднимает, а как на девку свои клешни распускать, так это мы умеем!...» , «Гнать его надо. Какая бы не была девушка, нечего руки распускать», - пишут в Сети.


Артем Сорока убежден, что на Острове любви происходят чудеса

Зрители в один голос начали советовать Александре уходить от такого мужчины. И вот сегодня в личном микроблоге Сороки появляется пост, которым он дал понять поклонникам телешоу, что в их паре с Шевой все отлично и что на Острове любви происходят чудеса.

«…Я долго держать обиду не умею...простил Сашу. Сейчас мы отбросили все обиды с Сашей и решили быть вместе, начать писать нашу историю с чистого листа..На душе гармония и улыбка не сходит с моего лица. На Острове любви происходят чудеса!», - написал Артем.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 15:57
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