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Виктория Романец показала, как сексуально танцует в красивом платье

В своем микроблоге знаменитая экс-участница телепроекта «Дом-2» Виктория Романец опубликовала видеоролик, на котором исполнила сексуальный танец.

Виктория Романец показала, как сексуально танцует в красивом платье

В кадре брюнетка в коротком вечернем блестящем платье эротично двигается под музыку.

«Интересно я одна такая?? Танцую дома без пылесоса и тряпки в красивом платье?» - подписала публикацию Виктория.

Девушка отметила, что этот шикарный наряд ей доставили домой на примерку. Однако она также подчеркнула, что обычно лично ездит примирять одежду, вот только на этот раз сделала исключение.

Поклонники с восторгом встретили новую публикацию своей любимицы, написав ей множество комплиментов.

«Красотка и платье отпад», «Очень красивая девушка!!!», «У меня такое же есть) очень крутой, только волосы за поедки зацепляются», - обсуждают пост в Сети.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:15
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