Виктория Романец показала, как сексуально танцует в красивом платье

«Интересно я одна такая?? Танцую дома без пылесоса и тряпки в красивом платье?» - подписала публикацию Виктория.

«Красотка и платье отпад», «Очень красивая девушка!!!», «У меня такое же есть) очень крутой, только волосы за поедки зацепляются», - обсуждают пост в Сети.

В кадре брюнетка в коротком вечернем блестящем платье эротично двигается под музыку.Девушка отметила, что этот шикарный наряд ей доставили домой на примерку. Однако она также подчеркнула, что обычно лично ездит примирять одежду, вот только на этот раз сделала исключение.Поклонники с восторгом встретили новую публикацию своей любимицы, написав ей множество комплиментов.