Дочь Ксении Бородиной еще не научилась дурить папу

«Маленькая хитрюга. Ничего, подрастет и будет успешней папу дурить.», - написал Омаров под публикацией.

«Очень люблю смотреть Вас. Вы супер папа! Как хорошо, что вы уделяете своей семье так много времени! Тея чудесная девочка и просто красавица! Счастья Вашей семье!», «Совсем лапулька бесхитростная!!! Такая забавная в этом видео особенно…», «Обожаю Тею! Она просто чудо!», «Какая же Тея лапочка! Если снять фильм с ее участием, мне кажется, он получит Оскар!», «Я не могу. Так насмешила эта маленькая Тейка! Гениальный ребенок! Умничка!», - пишут подписчики Курбана Омарова.

Несколько часов назад в личном микроблоге супруга Ксении Бородиной Курбана Омарова появился новый пост с маленькой Теей.Пользователи Сети по достоинству оценили пост с малышкой. Многие отметили, что в последнее время Курбан Омаров все больше времени начал посвящать своей семье, что не может не радовать их. Тею же фолловеры принялись засыпать приятными комментариями.Всего за несколько часов последний пост супруга Ксении Бородиной собрал почти 200 тысяч лайков.Стоит добавить, что телеведущая в последнее время также начала посвящать все свое время детям и семье. Ксения не единожды переносила гастроли и отказывалась от работы на выходных.