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Лена Хромина и Саша Черно устроила потасовку из-за молока

Участницы знаменитого реалити-шоу «Дом-2» Саша Черно и Лена Хромина подрались.

Казалось бы, девушкам нечего делить— брюнетка состоит в отношениях с Иосифом Оганесяном, а у ее коллеги бурный роман с Саймоном Марданшиным. Однако и подругами участницы телестройки никогда не были. Как оказалось, Лена и Саша не поделили… стакан молока.

«Я поставила стакан молока на стол, а Витя решил пошутить и спрятал его. Я пришла и спросила, где мой стакан молока. Он ответил, что не знает. В обычный день я бы отнеслась к этому как к шутке и тоже бы пошутила, — начала рассказывать Хромина. - Но мне вчера было так плохо! У меня был очень сложный день после полиграфа, и я постоянно ругалась с Сэмом. А потом я поставила на стол сырники. И они тоже пропали!»

Лена Хромина и Саша Черно устроила потасовку из-за молока

После этого девушка налила второй стакан и спросила: «Где мои сырники?». На что все окружающие ответили, что не знают. Вот только эта безобидная шутка плохо закончилась. Хромина взяла стакан молока, вылила содержимое на стол и заявила, что убирать будет тот, кто взял ее сырники, а затем покинула помещение.

Однако на эти действия откликнулся далеко не тот, кто придумал шутку с едой. Саша Черно едва не оказалась потерпевшей, так как чуть ли не испачкалась в разлитом молоке. Девушка приказала Хроминой прибрать за собой, вот только не тут-то было.

Хроминой не понравился тон с которым Черно обратилась к ней, на что она и ответила отказом. В свою очередь Саша налила в стакан из под молока воду и сообщила, что выльет его на голову Лены.

В результате разразился скандал, который в последствие перетек в драку. По словам блондинки, Черно накинулась на нее, однако морально Лена была сильнее. Также она добавила, что сейчас во всей женской спальне лежит разбитое стекло, а еще она лишилась клочка волос.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:57
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