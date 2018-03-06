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Коллеги Ольги Бузовой и Тимура Батрутдинова назвали их отношения подозрительными

В компании резидента Comedy-club Тимура Батрутдинова телеведущая «Дома-2» Ольга Бузова ведет себя слишком активно, показывая всем своим видом, что влюблена в этого человека.

Коллеги Ольги Бузовой и Тимура Батрутдинова назвали их отношения подозрительными

Девушка постоянно, прикладывается ему на плечо, берет его за руку, лезет обниматься и вообще, выглядит, как влюбленная кошка. Подобное зрелище во всей красе можно было наблюдать на ток-шоу «Где логика», где пара противостояла Сергею Гореликову и Михаилу Башкатову.

Так например, после одного из этапов ведущий программы Азамат Мусагалиев предложил Сержу и Михаилу как-нибудь подзадорить сладкую парочку. Изначально, мужчины изобразили, как ведут себя молодые люди на шоу, а затем Михаил подчеркнул, что эти люди «с широким мировоззрение, с настолько широким мировоззрением…»

Коллеги Ольги Бузовой и Тимура Батрутдинова назвали их отношения подозрительными

Тимур и Ольга застыли с такими лицами, на которых явно читалось, что они совершенно не понимают о чем идет речь, однако телеведущий закрыл тему фразой, что это довольно тонкий намек.

А ведь на самом деле, все это очень подозрительно и странно, когда Бузова демонстрирует любовь, и в тоже время уверяет, что её сердце свободно. И чувства к Батрутдинову очень смахивают на любовь Филиппа Киркорова к Алле Пугачевой.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:32
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