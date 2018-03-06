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«Что? Где? Когда?» подвергли критике за приглашение КВН-щиков на игру

Вчера участниками интеллектуального шоу стали подопечные Александра Маслякова.

Весенний выпуск игр прославленной телепрограммы «Что? Где? Когда?» начался с довольно необычной серии. Дело в том, что участниками выпуска стали КВН-щики: Гарик Мартиросян, Михаил Галустян, Вадим Галыгин, Алексей Кривеня, Эльдияр Кененсаров и Сергей Кашников.

«Что? Где? Когда?» подвергли критике за приглашение КВН-щиков на игру

По результатам игры КВН-щики, не без помощи подсказок из зала, смогли выиграть у команды телезрителей. Однако, в целом, их игра произвела на телезрителей притворный эффект.

Поклонники интеллектуального телешоу принялись критиковать первый весенний выпуск. Зрители предположили, что рейтинги программы начали стремительно падать, поэтому организаторы шоу решили интеллектуальную игру прировнять к уровню Comedy Club.

«Что? Где? Когда?» подвергли критике за приглашение КВН-щиков на игру

«Игра была похожа на товарищеский матч. Атмосфера в целом расслабленная и слишком доброжелательная к команде. Все же ЧГК дорог духом соперничества, напряжением витающим в воздухе и строгостью ведущего. Так что я в целом против приглашения таких вот "разовых" команд. Хотя понимаю, что для привлечения новой аудитории передаче такие вот ходы нужны.», «Мне не понравилось, квнщики везде... Оставьте хоть в ЧГК только знатоков. Смешно конечно было, но я бы лучше на какую-нибудь команду знатоков посмотрела», - пишут поклонники телепрограммы.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 12:54
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