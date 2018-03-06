Африкантова старшая решила проверить, готов ли Роман Капаклы жениться на Марине

«ТВ готова пристроить свой неликвид хоть за маленького Капаклы», «Шла бы Маринка уже домой и не позорилась. В таком возрасте пора замужем если не жить, то хотя бы побывать, а она все никак», - обсуждают ситуацию зрители.

Марина Африкантова и Роман Капаклы продолжают оставаться вместе несмотря на то, что Татьяна Владимировна уже неоднократно предпринимала попытки разлучить молодых людей, вот только все безрезультатно.Теперь женщина выдумала еще кое-что, надеясь, что ее усилия не будут потрачены напрасно.По словам Африкантовой-старшей, Рома должен пройти проверку, по результатам которой выяснится, готов ли он прямо сейчас жениться на Марине или же сбежит, как только узнает о свадьбе? Поклонники телестройки считают, что ей не стоит вмешиваться в отношения своей дочери, ведь это может их попросту разрушить.Татьяна Владимировна оказывает огромное влияние на Марину, и это никогда не устраивало Романа, с самого начала подозревающего, что он не найдет с тещей общий язык. Особенно его возмутило то, что Африкантова-старшая гостеприимно приняла его у себя, а позже обсуждала и высмеивала его «за глаза».