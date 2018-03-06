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Африкантова старшая решила проверить, готов ли Роман Капаклы жениться на Марине

Татьяна Владимировна вновь пролетела мимо возвращения на реалити-шоу «Дом-2», а потому активно продолжает подыскивать себе занятия.

Марина Африкантова и Роман Капаклы продолжают оставаться вместе несмотря на то, что Татьяна Владимировна уже неоднократно предпринимала попытки разлучить молодых людей, вот только все безрезультатно.

Африкантова старшая решила проверить, готов ли Роман Капаклы жениться на Марине

Теперь женщина выдумала еще кое-что, надеясь, что ее усилия не будут потрачены напрасно.

По словам Африкантовой-старшей, Рома должен пройти проверку, по результатам которой выяснится, готов ли он прямо сейчас жениться на Марине или же сбежит, как только узнает о свадьбе? Поклонники телестройки считают, что ей не стоит вмешиваться в отношения своей дочери, ведь это может их попросту разрушить.

Татьяна Владимировна оказывает огромное влияние на Марину, и это никогда не устраивало Романа, с самого начала подозревающего, что он не найдет с тещей общий язык. Особенно его возмутило то, что Африкантова-старшая гостеприимно приняла его у себя, а позже обсуждала и высмеивала его «за глаза».

«ТВ готова пристроить свой неликвид хоть за маленького Капаклы», «Шла бы Маринка уже домой и не позорилась. В таком возрасте пора замужем если не жить, то хотя бы побывать, а она все никак», - обсуждают ситуацию зрители.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:46
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