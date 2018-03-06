Ольга Бузова покупает дом в Испании для своей матери

«Много раз мы с ней говорили о том, что нам нужно место, куда мы можем приезжать, и где нас никто не найдет», — рассказала Ольга Бузова.

Известная теледива неоднократно заявляла, что для того, чтобы работать много, ей нужна определенная благородная цель. К слову, давней мечтой матери Бузовой было жить «на земле», вблизи моря в своем доме. И дочка решила исполнить желание родительницы.Девушка уже присмотрела несколько вариантов жилплощади в Испании, и теперь дело остается за малым — сделать свой выбор, остановившись на одной из них.По словам знаменитости, основной проблемой является тот факт, что ее мама серьезный трудоголик. Она врач и занимает ответственную должность. Женщина проживает и работает в Петербурге. И может оказаться проблематичным уговорить ее почаще выезжать отдыхать, однако Оля надеется, что ей это удастся.Ведущая скандальной телестройки и сама ярый трудоголик, как и ее родственница. Она только что закончила гастроли по Дальнему Востоку, где феерично выступила с программой «Под звуки поцелуев». А уже к 8 Марта Бузова подарит своим поклонникам новую композицию — «Она не боится», на которую в дальнейшем обязательно снимет клип.