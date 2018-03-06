Алексе Безус из «Дома-2» мечтает о такой избраннице, как Марина Африкантова

«Они не создают никаких треугольников, четко знают, чего хотят и очень красивые девушки!», - сообщил молодой человек.

По его словам он выделяет только двух участниц проекта, ведь за ними он ни разу не видел подлых поступков. Эти девушки всегда находятся рядом со своими вторыми половинками и не создают всяческих любовных треугольников, считает Безус.Также Леша добавил, что очень хотел бы, что и его избранница была именно такой.