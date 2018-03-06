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Алексе Безус из «Дома-2» мечтает о такой избраннице, как Марина Африкантова

Участник скандально известного реалити-шоу «Дом-2» Алексей Безус рассказал, что ему импонируют на Острове любви только две девушки.
По его словам он выделяет только двух участниц проекта, ведь за ними он ни разу не видел подлых поступков. Эти девушки всегда находятся рядом со своими вторыми половинками и не создают всяческих любовных треугольников, считает Безус.

Алексе Безус из «Дома-2» мечтает о такой избраннице, как Марина Африкантова

«Они не создают никаких треугольников, четко знают, чего хотят и очень красивые девушки!», - сообщил молодой человек.

Также Леша добавил, что очень хотел бы, что и его избранница была именно такой.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:28
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