Беременная Костенко не может выбрать наряд по фигуре

«В первом, как принцесса, во втором - деловая леди», - написали в Сети.

«Настя, такая милашка, приятно смотреть, не вызывает негатива, только положительные эмоции. И в том и в том просто восхитительная, нежная и утонченная. Зачем разрываться, как можно выбрать из представленного, ведь абсолютно разные стили. Нужно брать оба, когда я сомневаюсь, то так и делаю», - написала восторженная подписчица.

Девушке очень тяжело определиться, на каком наряде остановиться, и она разрывается между двумя вариантами. На выбор супруга известного футболиста Дмитрия Тарасова представила платье и брючный костюм в одной тональности.Стоит отметить, что публикация собрала около тридцати тысяч лайков и пяти тысяч комментариев. Разумеется, что мнения комментаторов были разными. Некоторые советовали приобрести платье, другие же настаивали на брючном костюме, также были и те, кто выбрал бы оба наряда.Почитатели платья аргументировали свой выбор тем, что во время беременности в нем менее заметно живот. В то время, как именно это и назвали недостатком брючного костюма, где живот заметно выпирает.К слову, если приходится выбирать между красивым нежным брючным костюмом и легким воздушным платьем, то второе - это всегда женственность, а это самое главное. Кто-то посчитал, что именно костюмчик пригодится в ближайшее время больше. А некоторые посоветовали попросту приобрести оба наряда, так как они очень ей идут.Давая этот совет, у знаменитости поинтересовались, что неужели у Анастасии не хватит денег на оба платья. Кого-то заинтересовала причина покупки, исходя из этого, Насте и давали советы для выбора. В платье модель выглядела женственней и нежной, в то время, как в костюме казалась более взрослой, элегантной и деловой.