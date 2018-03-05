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Илья Яббаров погасил задолженность по алиментам и теперь улетает с «гаремом» на Остров любви

Участник телепроекта «Дом-2» Илья Яббаров погасил задолженность по алиментам, и теперь, похваставшись перед подписчиками, улетает с «гаремом» на Сейшельские острова, так как отныне он имеет разрешение покинуть страну.

Как известно, у нерадивого отца школьницы Владиславы был долг перед налоговой службой, которая проверяла его доходы на студии «Дома-2». Организаторы не могли отправить мужчину на Сейшелы, как обычно поступают с новоприбывшими, так как иначе Илью бы задержали на границе.

Илья Яббаров погасил задолженность по алиментам и теперь улетает с «гаремом» на Остров любви

Руководству, да и самому Яббарову такое положение дел уже надоело, так что наш герой занял серьезную сумму то ли у друзей, то ли у проекта, чтобы наконец-таки снять с себя невидимые оковы.

За время нахождения на Поляне, где участник отрабатывал свой гонорар, его финансовое положение значительно улучшилось, а на Острове любви знаменитость планирует добрать конечную сумму долга.

Вероятно, только на него Илья и будет работать несколько следующих месяцев. К тому же отсутствие реального заработка вполне может скрасить бесплатное нахождение на курорте с «гаремом», который мужчина частично или полностью возьмет с собой.

Скандально известный «шансонье» помирился с Алёной Рапунцель, вдобавок в мужчине заинтересована Ольга Жарикова, а также не против строить отношения и новенькая поклонница.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Вчера, 19:43
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