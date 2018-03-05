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Чтобы найти мужа, Настасья Самбурская придумала позу для загара

Настасья Самбурская опубликовала откровенную фотографию.

Несколько часов назад 31-летняя эпатажная актриса выложила в личном микроблоге нескромный снимок в купальнике. Известно, что Настасья сейчас находится на отдыхе в Дубае, откуда и демонстрирует невероятно смелые фото своего подтянутого тела.

Чтобы найти мужа, Настасья Самбурская придумала позу для загара

Для многочисленных поклонников Самбурской не является секретом то, что звезда сериала «Универ. Новая общага» очень много времени посвящает тренировкам в спортзале. Любовь к спорту не единожды вызывало восхищение у фолловеров. Очередной снимок не стал исключением.

«Ищешь мужа? Загорай так. Я прекрасно понимаю ваши ощущения. Но вы не сможете развидеть это никогда», - написала Настасья.

На фотографии актриса приняла довольно неожиданную позу, которая, мягко говоря, шокировала пользователей Сети.

«Морская звезда», «Вот тело бомба!...», «Красопета!», «Эпотаж дело не хитрое», «С такой попой можно и так загорать! Почему бы нет?!», «Восхитительная!», «Тот момент, когда в тебе живут два человека – серьезная Анастасия и шальная императрица Настя», - пишут фолловеры.


Чтобы найти мужа, Настасья Самбурская придумала позу для загара

Стоит напомнить, что в прошлом году 2017 года Настасья вышла замуж за Кирилла Дыцевича. Однако уже в декабре актеры расстались. Поговаривают, что причиной этому стала мать Кирилла.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 18:39
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