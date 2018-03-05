Чтобы найти мужа, Настасья Самбурская придумала позу для загара

«Ищешь мужа? Загорай так. Я прекрасно понимаю ваши ощущения. Но вы не сможете развидеть это никогда», - написала Настасья.

«Морская звезда», «Вот тело бомба!...», «Красопета!», «Эпотаж дело не хитрое», «С такой попой можно и так загорать! Почему бы нет?!», «Восхитительная!», «Тот момент, когда в тебе живут два человека – серьезная Анастасия и шальная императрица Настя», - пишут фолловеры.

Несколько часов назад 31-летняя эпатажная актриса выложила в личном микроблоге нескромный снимок в купальнике. Известно, что Настасья сейчас находится на отдыхе в Дубае, откуда и демонстрирует невероятно смелые фото своего подтянутого тела.Для многочисленных поклонников Самбурской не является секретом то, что звезда сериала «Универ. Новая общага» очень много времени посвящает тренировкам в спортзале. Любовь к спорту не единожды вызывало восхищение у фолловеров. Очередной снимок не стал исключением.На фотографии актриса приняла довольно неожиданную позу, которая, мягко говоря, шокировала пользователей Сети.Стоит напомнить, что в прошлом году 2017 года Настасья вышла замуж за Кирилла Дыцевича. Однако уже в декабре актеры расстались. Поговаривают, что причиной этому стала мать Кирилла.