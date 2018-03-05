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У Дарьи Лымарь появился богатый ухажер

Выяснилась причина неожиданного исчезновения Лымарь.

Прошлая неделя для зрителей стала очень интересной и неожиданной. Мало того, что Дарье Лымарь и Алексею Чайчицу Андрей Черкасов дал «черную метку», что шокировало поклонников «Дома-2», так еще и эффектная брюнетка после этого неизвестно куда пропала.

У Дарьи Лымарь появился богатый ухажер

Напомним, что по правилам проекта те ребята, которые получают «черную метку», должны в срочном порядке собрать свои вещи и уехать с Острова любви в Москву в Периметр, где и будет решаться их окончательная судьба. Как бы то ни было, к месту основного голосования прибыл только один из участников – Алексей, а вот куда пропала Дарья, до сих пор не было известно.

И вот на днях в Сети появилась новая информация о Лымарь, а если быть точнее, та самая причина, по которой красавица так внезапно куда-то пропала. Как стало известно, Дарья с Сейшельских островов отправилась в свой родной город Оренбург, где ее уже ждал ее бывший молодой человек с роскошным сюрпризом. Возлюбленный подарил Лымарь автомобиль Audi и заявил, что хочет, чтобы девушка осталась с ним.

У Дарьи Лымарь появился богатый ухажер

Конечно же, что брюнетка с радостью приняла такой шикарный подарок. Тем не менее, конкретного ответа парню пока не дала. По личных признаниях Дарьи, она «еще обдумывает свой ответ».

Об ухажере Лымарь известно лишь несколько моментов – он живет в Москве, ему 40, у него есть собственный строительный бизнес.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 18:14
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