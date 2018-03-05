Хейтеры посмеялись над тренировкой «дряблой» Виктории Романец

Вот только посетительница фитнес-клуба, в котором тренируется экс-участница скандальной телестройки, рассказала, как по-настоящему занимается девушка. По ее словам, Романец в действительности худощавая и выглядит довольно неплохо.Но, несмотря на то, что в видеоролике своего микроблога Вика заверяет, что по полчаса проводит на беговой дорожке, полчаса на велотренажере, а также выполняет силовые упражнения, на самом деле все обстоит иначе.Посетительница фитнес-клуба приходила на кардиотренировку, для которой уделяется 1 час, одновременно с ней. За это время Виктория занимается лишь 10 минут, а остальное время проводит в телефоне, записывая сторис.Также она по одному подходу уделяет жиму делая по 5-8 повторений на тренажерах, и 3-4 на заднюю мышцу бедра, а также 5 минут находится на беговой дорожке. Пользовательница фитнес-клуба не успевает закончить свой час на беговой дорожке, а Виктория уже покидает спортзал. Подобное девушка увидела уже 5-6 раз.