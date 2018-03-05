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Зрители умоляют Андрея Штриха не встречаться с Александрой Шевой

Штрих в очередной раз не прислушался к поклонникам.

Один из самых известных участников прославленного «Дом-2» Андрей Денисов, всем известный как Штрих, долгое время находился один. Не так давно парень начал частенько засматриваться в сторону Александры Шевы, что, как оказалось, не очень нравиться поклонникам телешоу.

Зрители умоляют Андрея Штриха не встречаться с Александрой Шевой

Телезрители пытаются убедить Андрея не встречаться с Александрой, так как не считают девушку достойной внимания молодого человека. Не единожды фанаты телестройки приводили Штриху примеры распутной репутации Шевы.

И вот на днях Денисов принял решение, что хочет услышать совет своих подписчиков в его микроблоге.

«Поставить ли все на кон и дать Саше последний шанс, либо же воздержаться?», - написал Андрей под совместным снимком с брюнеткой.

Каким же удивлением стало для Штриха понять, что большинство фолловеров Сети против его воссоединения с Александрой. В адрес девушки полетело невероятное количество нелицеприятных комментариев, которых уж явно не ожидал увидеть Андрей.

Зрители умоляют Андрея Штриха не встречаться с Александрой Шевой

«Воздержаться! Люди не меняются!», «Не вздумай! Она никогда не измениться…», «Фу! Только не она! Ее давно тряпками гнать нужно. Она такая грязная, как вообще можно с ней что-то иметь? Фу!» - пишут пользователи.

Однако Штрих решил сделать так, как сам считает нужным. Парень дал Шеве второй шанс.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 16:21
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