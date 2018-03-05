Зрители умоляют Андрея Штриха не встречаться с Александрой Шевой

«Поставить ли все на кон и дать Саше последний шанс, либо же воздержаться?», - написал Андрей под совместным снимком с брюнеткой.

«Воздержаться! Люди не меняются!», «Не вздумай! Она никогда не измениться…», «Фу! Только не она! Ее давно тряпками гнать нужно. Она такая грязная, как вообще можно с ней что-то иметь? Фу!» - пишут пользователи.

Один из самых известных участников прославленного «Дом-2» Андрей Денисов, всем известный как Штрих, долгое время находился один. Не так давно парень начал частенько засматриваться в сторону Александры Шевы, что, как оказалось, не очень нравиться поклонникам телешоу.Телезрители пытаются убедить Андрея не встречаться с Александрой, так как не считают девушку достойной внимания молодого человека. Не единожды фанаты телестройки приводили Штриху примеры распутной репутации Шевы.И вот на днях Денисов принял решение, что хочет услышать совет своих подписчиков в его микроблоге.Каким же удивлением стало для Штриха понять, что большинство фолловеров Сети против его воссоединения с Александрой. В адрес девушки полетело невероятное количество нелицеприятных комментариев, которых уж явно не ожидал увидеть Андрей.Однако Штрих решил сделать так, как сам считает нужным. Парень дал Шеве второй шанс.