У Александра Гобозова снова ничего не получается

«На деле - выглядит растеряно и дешево. Девки разбегаются, команды его не выполняются, шубы не дарятся, песенки от себя самого, скорее раздражают. Лихорадочно бросается строить хоть что-нибудь и с кем-нибудь!» - заявляют многие телезрители.



Несколько недель назад всеми известный участник эпатажного проекта «Дом-2» Александр Гобозов вернулся в Периметр. После провала в отношениях с Екатериной Зиновьевой мужчина сразу же решил начать строить любовь с очаровательной брюнеткой Иваной Диловой.Саша уже не единожды признавался девушке в любви и даже заявлял, что готов отправиться с новой возлюбленной к алтарю. Как бы то ни было, но в отношениях Диловой и Гобозова спустя время начали возникать проблемы, которые привели к тому, что девушка заявила, что хочет расстаться.Ивана утверждает, что не готова строить отношения с человеком, у которого есть пристрастие к спиртным напиткам. Брюнетка боится, что со временем подобную «любовь» Гобозова все сложнее станет контролировать.Сам Александр никак не комментирует свой очередной провал на «Доме-2». По мнению фанатов, Гобозов выглядит на реалити-шоу «дешево», а некоторых зрителей мужчина и вовсе начал раздражать.