Фолловеры пожелали Евгении Феофилактовой удачного замужества

«Сколько же у меня за всю жизнь было много «образов невесты»! Мне очень повезло... В платье-статуэтке и в пышном, и пудровом, и персиковом, и белом платьях у меня есть роскошные «свадебные» фото, даже в черном. С нежным мейком и с более смелым, с распущенными волосами и утонченными прическами...» - написала Феофилактова в личном микроблоге.

Евгения Феофилактова общеизвестна своим идеальным внешним видом. Невзирая на то, что многие уверены в том, что 32-летняя блондинка не единожды практиковала услуги пластического хирурга, правда является таковой – красавице довольно часто предлагают рекламировать одежду, так как женщина безупречно выглядит.Несколько дней назад Евгения продемонстрировала фотосессию в роскошных свадебных нарядах, которые хорошо подчеркнули стройное тело девушки.Также девушка добавила, что планирует в будущем родить еще одного ребенка. Евгения безумно мечтает о дочьке. Многие фолловеры высоко оценили новые снимки блондинки, а также пожелали Жене удачного замужества.Отметим, что в Сети ходят сплетни о том, что Феофилактова в скором времени выйдет замуж.