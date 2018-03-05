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Фолловеры пожелали Евгении Феофилактовой удачного замужества

Бывшая участница скандального «Дома-2» верит в то, что вскоре удачно свяжет свою жизнь с новым мужчиной.

Евгения Феофилактова общеизвестна своим идеальным внешним видом. Невзирая на то, что многие уверены в том, что 32-летняя блондинка не единожды практиковала услуги пластического хирурга, правда является таковой – красавице довольно часто предлагают рекламировать одежду, так как женщина безупречно выглядит.

Фолловеры пожелали Евгении Феофилактовой удачного замужества

Несколько дней назад Евгения продемонстрировала фотосессию в роскошных свадебных нарядах, которые хорошо подчеркнули стройное тело девушки.

«Сколько же у меня за всю жизнь было много «образов невесты»! Мне очень повезло... В платье-статуэтке и в пышном, и пудровом, и персиковом, и белом платьях у меня есть роскошные «свадебные» фото, даже в черном. С нежным мейком и с более смелым, с распущенными волосами и утонченными прическами...» - написала Феофилактова в личном микроблоге.


Фолловеры пожелали Евгении Феофилактовой удачного замужества

Также девушка добавила, что планирует в будущем родить еще одного ребенка. Евгения безумно мечтает о дочьке. Многие фолловеры высоко оценили новые снимки блондинки, а также пожелали Жене удачного замужества.

Отметим, что в Сети ходят сплетни о том, что Феофилактова в скором времени выйдет замуж.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 14:44
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