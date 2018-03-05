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Бывшие участники «Дома-2» создали собственное шоу «TheЛобное» о том, что происходит за кадром

Экс-участники телепроекта «Дом-2» Глеб Жемчугов и его друзья презентовали собственное шоу «TheЛобное», рассказывающее о закулисье реалити-шоу, первый выпуск которого вышел уже 5 марта.

Новоиспечённое шоу, снятое специально для поклонников телестройки, которым не хватает эфиров и таких программ, как «Разбор», не первое и не единственное в своём роде.

Бывшие участники «Дома-2» создали собственное шоу «TheЛобное» о том, что происходит за кадром

Опередила Глеба Элина Камирен со своими «Записками охотницы», хотя конкретно о «Доме-2» на канале знаменитости немного роликов. «TheЛобное» же посвящено исключительно жизни после проекта, интригам за кулисами и слухах об участниках и ведущих.

Так как организаторы проекта Жемчугов и Тимур TimBigFamily оба рэперы, то в выпусках будут обсуждаться и такие значимые молодёжные темы, как рэп-баттлы, а также знаменитые исполнители (Птаха, Гуф). Съёмки «TheЛобное» проводятся в уютной атмосфере лаундж-кафе.

В дебютном выпуске появились такие знаменитости, как Костя Иванов, обругавший ведущего Влада Кадони, Николай Должанский, являющийся продюсером, и другие. Сам Глеб Жемчугов раскрыл накипевшую тему квартиры, которую он должен был получить вместе с Ольгой Ветер от «Дома-2», однако про ребят, по всей видимости, забыли.

Кроме прочего, создатели приглашают поучаствовать в съёмках и активных телезрителей, которые готовы высказать свое мнение о проекте.

dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:21
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