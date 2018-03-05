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Саймон Марданшин надоел телезрителям своими постоянными истериками

Участник реалити-шоу «Дом-2» Саймон Марданшин вызвал обеспокоенность у своих поклонников. Мужчина все чаще стал демонстрировать свою неустойчивую психику, а потому, уверены многие, ему требуется консультация опытного специалиста.

Ранее мужчина закатил настоящую истерику, узнав о новой измене своей избранницы Лены Хроминой.

Саймон Марданшин надоел телезрителям своими постоянными истериками

Накануне состоялся первый этап конкурса «Свадьба на миллион», в котором влюбленные пары проходят проверку на детекторе лжи. Как выяснилось, Лена Хромина продолжает поддерживать связь с бывшим парнем.

Участницу уговаривали позвонить своему бывшему бойфренду и официально покончить с отношениями, но она не смогла. К слову, все эти разбирательства Саймон воспринял очень остро.

Мужчина так разнервничался, что многие телезрители заподозрили у него серьезное психическое расстройство.

«Фуууууу!!!! Саймон по тебе психбольница плачет! Не адекватный!!!», «Ты опасен для общества! Так скоро кусаться начнешь!!», «Ты просто истерик и в один момент ты не остановишься, и тогда жесть. А Лена тебе в этом поможет. Тебе нужна другая, а не такая импульсивная», - рассуждают в Сети.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:52
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