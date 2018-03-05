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Ольга Бузова помогает жителям Петербурга в сборе мусора

Знаменитая телеведущая Ольга Бузова помогает жителям Петербурга в сборе мусора, который можно перерабатывать, не загрязняя экологию, а также она призвала всех присоединиться к соответствующей акции.

В своем микроблоге активная телеведущая рассказала Петербуржцам о компании «Раздельный сбор», которая проводит в Культурной столице акцию с целью помочь благоустройству города и природе в целом. Местных жителей просят приносить стекло, пластик, макулатуру и жестяные банки в пункты приёма для дальнейшего использования данных материалов.

Ольга Бузова помогает жителям Петербурга в сборе мусора

Знаменитость написала, что если во всех городах России начнут сортировать отходы, спустя годы люди смогут увидеть, как улучшилась экология, а улицы стали чище. Таким образом, свалки начнут уменьшаться, а затем и исчезнут вовсе, открыв дорогу новым производственным ресурсам и рабочим местам.

В который раз Бузова напомнила поклонникам, что является активисткой и заботится о будущем собственной страны и ее жителей. Ольга любит Санкт-Петербург и часто напоминает, какое важное место занимает в её сердце этот город.

Посетители блога поддержали такой благородный порыв ведущей «Дома-2», а москвичи подметили, что в каждом районе столицы уже имеются такие пункты сбора мусора.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:48
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