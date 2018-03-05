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Виктория Боня опубликовала новые пикантные фото в красном купальнике

Знаменитая экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня всегда с удовольствием делится со своими подписчиками в Инстаграм, свежими фотографиями из повседневной жизни.

Виктория Боня опубликовала новые пикантные фото в красном купальнике

Так, например, на днях на страничке Виктории появились несколько новых фотографии, на которых теледива позирует в красном купальнике на пляже, демонстрируя всем своим поклонникам красоту роскошной фигуры.

«Скорее бы полететь к морю и погреть косточки на солнце...» - написала знаменитость под снимками.

Фанаты с восторгом встретили новые фото любимицы, хотя зачастую Виктория подвергается критике за недостатки фигуры. Несмотря ни на что, она любит свое тело и не намерена реагировать на комментарии злопыхателей.

Виктория Боня опубликовала новые пикантные фото в красном купальнике
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:19
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