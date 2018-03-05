Виктория Боня опубликовала новые пикантные фото в красном купальнике

«Скорее бы полететь к морю и погреть косточки на солнце...» - написала знаменитость под снимками.

Так, например, на днях на страничке Виктории появились несколько новых фотографии, на которых теледива позирует в красном купальнике на пляже, демонстрируя всем своим поклонникам красоту роскошной фигуры.Фанаты с восторгом встретили новые фото любимицы, хотя зачастую Виктория подвергается критике за недостатки фигуры. Несмотря ни на что, она любит свое тело и не намерена реагировать на комментарии злопыхателей.