Виктория Боня опубликовала новые пикантные фото в красном купальнике
Знаменитая экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня всегда с удовольствием делится со своими подписчиками в Инстаграм, свежими фотографиями из повседневной жизни.
Так, например, на днях на страничке Виктории появились несколько новых фотографии, на которых теледива позирует в красном купальнике на пляже, демонстрируя всем своим поклонникам красоту роскошной фигуры.
Фанаты с восторгом встретили новые фото любимицы, хотя зачастую Виктория подвергается критике за недостатки фигуры. Несмотря ни на что, она любит свое тело и не намерена реагировать на комментарии злопыхателей.
Так, например, на днях на страничке Виктории появились несколько новых фотографии, на которых теледива позирует в красном купальнике на пляже, демонстрируя всем своим поклонникам красоту роскошной фигуры.
«Скорее бы полететь к морю и погреть косточки на солнце...» - написала знаменитость под снимками.
Фанаты с восторгом встретили новые фото любимицы, хотя зачастую Виктория подвергается критике за недостатки фигуры. Несмотря ни на что, она любит свое тело и не намерена реагировать на комментарии злопыхателей.