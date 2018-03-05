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На Ксению Собчак совершено дерзкое нападение

Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак сообщила о происшествии. Неизвестный молодой человек толкнул знаменитую теледиву, а затем облил ее жидкостью. Девушка поспешила сообщить о происшествии в полицию.

Популярная журналистка и телеведущая Ксения Собчак снова оказалась в эпицентре скандала. На молодую женщину было совершено нападение. Неизвестный набросился на экс-ведущую «Дома-2» на выходе из Петровского путевого дворца, где проходило празднование дня рождения Михаила Горбачева. Об этом кандидат в президенты рассказала сама на странице в своем микроблоге. По ее словам, неизвестный вылил на нее странную жидкость.

На Ксению Собчак совершено дерзкое нападение

«Только что на меня напал человек. Толкнул, я упала, облил чем-то с криком «это за Жириновского»! Вызвали милицию», - написала Ксения.

Чуть позже девушка сообщила, что ей пришлось ожидать сотрудников полиции аж 40 минут. Пока сотрудники органов правопорядка ехали на место происшествия, Ксения попыталась выяснить имя нападавшего. Как стало известно, им оказался помощник председателя городской думы Москвы Алексея Шапошникова.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:48
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