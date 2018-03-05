Виктория Комиссарова рассказала всю правду об Антоне Шоки

««Шоки - истеричка. Мерзкий тип!», «Комиссарова не знает, за какую историю зацепиться, чтоб вернуться!!», «Хорошие и он, и она. Парочка стоит друг друга!» - заявляют зрители.

Похоже, невзирая на то, что блондинка уже обзавелась новым возлюбленным, а парень планирует начать ухаживать за Маргаритой Овсянниковой, личная история Виктории и Антона еще не окончена. Несколько дней назад Комиссарова заявила, что совсем скоро у нее состоится свадьба с молодым человеком, с которым она познакомилась на Бали.Отметим, что на подобные заявления своей бывшей девушки Шоки не смог промолчать. Парень заявил, что считает Викторию предательницей, которая готова бросить всех ради своей популярности и пиара. Антон подчеркнул, что блондинка должна покинуть проект. Комиссарова также не стала молчать.По словам Виктории, Шоки постоянно ей пишет, несмотря даже на то, что они больше не вместе. Парень даже предлагал девушке вернуться на реалити-шоу «Дом-2» и заявлял, что любит Комиссарову. Однако, когда Антон получил от Вики отказ, он начал неблагоприятно высказываться о блондинке и упрекать ее.Стоит подчеркнуть, что телезрители отреагировали на подобные высказывания Комиссаровой и Шоки по-разному.