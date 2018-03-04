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Бывшая участница «Дома-2» Алеся Клочко проверилась на опухоль головного мозга

Известную экс-участницу скандальной телестройки Алесю Клочко проверили на опухоль мозга после частых мигреней, которые мучали её на протяжении двух месяцев.

Не в состоянии терпеть постоянную головную боль, звезда телепроекта посетила процедуру МРТ, чтобы сделать снимки головного мозга и убедиться, в чём причина ее недуга.

Бывшая участница «Дома-2» Алеся Клочко проверилась на опухоль головного мозга

Само сканирование всерьез напугало девушку, которая итак боится замкнутого пространства, вдобавок сопровождаемого громким шумом. Но, по итогам процедуры, стало ясно, что явной опухоли у Клочко нет: снимки знаменитость показала поклонникам в Инстаграме.

Бытует мнение, что у экс-участницы обычное защемление шейного нерва, и следовательно для дальнейшего медосмотра её направили к невропатологу.

Бывшая участница «Дома-2» Алеся Клочко проверилась на опухоль головного мозга

Алеся Клочко переживает за своё здоровье, а в частности после аварии, в которую та попала в минувшем году. Девушка интересуется у подписчиков, страдали ли они от мигрени. Некоторые фолловеры рассказали свои ситуации о том, как лечили подобное защемление, и постарались настроить Алесю на позитивный лад.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Вчера, 20:21
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