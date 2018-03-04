Элла Трегубенко рассказала, что знакомится с мужчинами в пробках

«Вот на моем опыте скажу: со мной очень часто знакомятся, когда я болтаю по телефону, улыбаюсь и смеюсь - обычно в этот момент я с кем-то из подруг обсуждаем «важно жизненные вопросы», - рассказала девушка.

Как оказалось, бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Элла Трегубенко пользуется заторами на дорогах в личных целях, знакомясь с новым мужчиной. На днях экс-участница официально развелась, и теперь решила поделиться с поклонниками интересным опытом знакомств.Элла сообщила, что в пробках знакомиться гораздо удобней, чем в каких-либо других местах. Ведь в данном случае молодые люди находятся в своем автомобиле, то есть на своей территории, а значит чувствуют себя в безопасности.В то же время подруге Эллы в этом плане не очень везет. И хотя девушка может выглядеть довольно привлекательной, у нее не совсем удачно проходят знакомства во время дорожных заторов.Однако на эту проблему Трегубенко категорично заявила, что не может быть в принципе, чтобы вокруг все мужчины были «супер глубоко женаты».