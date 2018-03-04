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Виктория Боня поддержала кикбоксеров России и Украины

Бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня посетила Роттердам, где накануне начался турнир по кикбоксингу Glory 51. Известная телеведущая и модель выразила поддержку российским и украинским спортсменам, подчеркнув, что «все мы одной крови».

Поклонники Виктории Бони в Инстаграм единоглазно ответили ей согласием.

Накануне девушка поинтересовалась у своих подписчиков, есть ли среди них поклонники кикбоксинга. Вика хотела уточнить это, отправляясь в Роттердам на международные соревнования по этому виду спорта.

Виктория Боня поддержала кикбоксеров России и Украины

«Ну что, надеюсь сегодня будут хорошие бои, и наши бойцы победят, и не важно, что некоторые будут выступать под флагом Украины! Мы все одной крови и это главное!», - сообщила Боня.

Ее преданные фанаты с восторгом отнеслись к такому заявлению. Также звезду осыпали комплиментами о ее шикарной внешности и утонченном вкусе.

Позже она опубликовала в Сети фрагмент одного из поединков, в котором победу одержал Алим Набиев. Девушка отметила, какой зрелищный был бой и призвала всех своих почитателей поздравить спортсмена с победой.

«Вика спасибо! ты хорошей Пропагандой занимаешься!», «Ей 38 лет??? Как всегда шикарна», «Единственная нормальная женщина из «Дома-2»))))», - написали в Интернете.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:10
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