Бузову обозвали из-за жеста, похожего на приветствие нацистов

Внимание привлек снимок, на котором её сравнили с Гитлером, а также назвали «фашисткой».В своём микроблоге Ольга Бузова разместила фотографию из города Петропавловск-Камчатский, куда она прибыла, чтобы дать сольный концерт. Стоит отметить, что девушка впервые посетила этот город, поэтому сделала снимок возле местной достопримечательности.В кадре Ольга позирует около памятника с медведями на пьедестале, на котором красуется надпись «Здесь начинается Россия». На фоне монумента артистка изобразила жест, который очень похож на нацистское приветствие.Именно этот жест и обрушил на Бузову шквал негативных комментариев, якобы она пропагандирует нацистский режим. Подобное поведение певицы совсем не радует её поклонников.Другие же пользователи Сети выразили свой негатив тем, что теледива не вышла к фанатам в аэропорту, а ведь они так хотели увидеть её. Среди пришедших посмотреть на любимицу было очень много детей. К ним звезда тоже проявила равнодушие.