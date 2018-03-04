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Бузову обозвали из-за жеста, похожего на приветствие нацистов

Знаменитая певица Ольга Бузова вызвала Шквал критики у пользователей Сети своими неоднозначными жестами.

Внимание привлек снимок, на котором её сравнили с Гитлером, а также назвали «фашисткой».

В своём микроблоге Ольга Бузова разместила фотографию из города Петропавловск-Камчатский, куда она прибыла, чтобы дать сольный концерт. Стоит отметить, что девушка впервые посетила этот город, поэтому сделала снимок возле местной достопримечательности.

Бузову обозвали из-за жеста, похожего на приветствие нацистов

В кадре Ольга позирует около памятника с медведями на пьедестале, на котором красуется надпись «Здесь начинается Россия». На фоне монумента артистка изобразила жест, который очень похож на нацистское приветствие.

Именно этот жест и обрушил на Бузову шквал негативных комментариев, якобы она пропагандирует нацистский режим. Подобное поведение певицы совсем не радует её поклонников.

Другие же пользователи Сети выразили свой негатив тем, что теледива не вышла к фанатам в аэропорту, а ведь они так хотели увидеть её. Среди пришедших посмотреть на любимицу было очень много детей. К ним звезда тоже проявила равнодушие.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:28
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