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Экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь 3 марта участвовала сразу в двух съемках

Знаменитая теледива Дарья Пынзарь рассказала своим подписчикам в Инстаграме о том, что 4 марта для нее будет крайне насыщенным.

Девушке довелось в один день поучаствовать сразу в двух съёмках, которые состоялись в разных частях города. Даша поприветствовала дороги российской столицы фразой «Расстояния большого города, привет!». Затем экс-участница скандальной телестройки» поделилась с поклонниками, что сегодня ей предстоит участвовать в 2 рабочих съемках.

Экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь 3 марта участвовала сразу в двух съемках

Пынзарь попросту боялась представить, что ей нужно всё успеть всего лишь за один день: привести себя в порядок, появиться на одной съёмке, а затем через весь город мчаться на другую. Знаменитость откровенно заявила, что до 17:00 ей нужно найти нарядное платье, подготовиться и быть на мероприятии как «штык».

«Краситься придётся в пробках????», - такой вердикт для себя вынесла Дарья Пынзарь.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:36
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