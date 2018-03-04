Экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь 3 марта участвовала сразу в двух съемках

«Краситься придётся в пробках????», - такой вердикт для себя вынесла Дарья Пынзарь.

Девушке довелось в один день поучаствовать сразу в двух съёмках, которые состоялись в разных частях города. Даша поприветствовала дороги российской столицы фразой «Расстояния большого города, привет!». Затем экс-участница скандальной телестройки» поделилась с поклонниками, что сегодня ей предстоит участвовать в 2 рабочих съемках.Пынзарь попросту боялась представить, что ей нужно всё успеть всего лишь за один день: привести себя в порядок, появиться на одной съёмке, а затем через весь город мчаться на другую. Знаменитость откровенно заявила, что до 17:00 ей нужно найти нарядное платье, подготовиться и быть на мероприятии как «штык».