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Юлия Ковальчук рассказала об измене супруга

Известная певица и телеведущая Юлия Ковальчук удивила фанатов неожиданным заявлением.

На своей страничке в Инстаграм она разметила новую фотографию, под которой написала: «Муж изменил. Говорит один раз... Вот не знаю верить или нет...»

Юлия Ковальчук рассказала об измене супруга

На снимке, сама Юлия запечатлена с «наставленными рогами». Стоит отметить, что злопыхатели, которые только и ждали каких «известий», теперь празднуют свой звездный час. А в комментариях развернулась целая дискуссия: как, когда и с кем Алексей Чумаков мог нарушить свою верность?

Юлия же, как оказалось, надеялась, что поклонники обладают хорошим чувством юмора и догадаются, судя по «смайликам» в конце поста, что она шутит. Позже, чтобы усмирить антифанатов, Юлия добавила к снимку несколько хештегов, написав: «Ребята, это юмор. Несерьезно!» Однако процесс массовых обсуждений неверности Чумакова был уже запущен, и теперь его довольно сложно остановить.

«Думаю, не нужно было этого писать, даже в шутку», «Не верю, что один раз», «Даже если пока что не изменил, всё впереди. Особенно, если транслировать такие мысли в космос», «А в каждой шутке, как известно...» — рассуждают поклонники Юлии в соцсетях.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:25
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