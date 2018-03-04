АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Восстание машин уже началось и технологии искусственного интеллекта порабощают человечество
EUR 69.47 USD 56.66
Курс валют на 03.03.2018

Лера Фрост рассказала, что флиртует с олимпийским чемпионом по хоккею Кириллом Капризовым

Экс-участница реалити-шоу «Дома-2» Валерия Фрост призналась, что сейчас активно общается с олимпийским чемпионом по хоккею Кириллом Капризовым.

Как стало известно ранее, девушка рассталась с Захаром Саленко и теперь считает себя открытой для новых отношений.

Лера Фрост рассказала, что флиртует с олимпийским чемпионом по хоккею Кириллом Капризовым

Фрост и Саленко несколько месяцев провели в отношениях на проекте, а потом, держа друг друга за руки, отправились в свободное плавание. Однако за периметром парочка продержалась недолго.

Вскоре Лера фактически обвинила бойфренда нежелании работать и назвала его альфонсом. А сама начала искать новую жертву, о чем тут же начали хихикать ее хейтеры.

Лера Фрост рассказала, что флиртует с олимпийским чемпионом по хоккею Кириллом Капризовым

Теперь же стало известно, что экс-участница телестройки активно общается с Кириллом Капризовым.

«Мы хорошо общаемся с Кириллом, — рассказал Валерия. — Были знакомы еще до того, как я пришла на проект. Хоккеист даже приглашал меня на один из своих матчей, но я так и не успела посетить игру, потому что во второй раз стала участницей «Дома-2».

По словам Фрост, она воспользовалась удачным моментом и поздравила старого знакомого с триумфальной победой на Олимпиаде в Южной Корее. Теперь молодые люди поддерживают общение и хорошо ладят друг с другом.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:23
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Mercedes-Benz A-Class Sedan проходит завершающие
В плазменном шаре был замечен двигающийся
Лолита Милявская напомнила пользователям Сети,
Ученые: В этом году на нашу планету обрушатся 30
Ученые: Лечение онкологии стало возможным
Toyota создала подразделение для разработки
Пользователи Сети считают, что молодой супруг
В 2018 году Apple выпустит бюджетный MacBook Air
Новое купе Mercedes-AMG GT показали на тизерах в
Более 40 городов по всему миру полностью перешли
Внедорожник Toyota RAV4 2019 года представили на
СМИ: Пианист Олег Полянский был любовником
В Москве сотрудники полиции задержали сошедшего с
Питание беременной матери влияет на скорость
Немецкие социал-демократы согласились создать
Борис Гребенщиков после госпитализации в клинику
Мама Тимати Симона Юнусова разрешает 3-летней
Игорь Николаев трогательно поздравил Аллу
Анна Седокова недовольна услугами аэропорта
Дана Борисова опубликовала пост, в котором
Еврокомиссия выделит Украине 32,5 млн евро на
Российские ученые восстанавливают скелет мамонта
Аукцион шкатулок для сигар собрал более €1,4 млн
Зять Ольги Зарубиной Евгений Гудков хочет
50-летняя Памела Андерсон готова выйти замуж в
Тутта Ларсен рассказала о своем отношении к
Роза Сябитова огорчила поклонников рассуждениями
В Facebook чат-боты ставят пользователям ложные
Сын Полины Гагариной приобрел метеорит, в
В России «упали» цены на смартфон Samsung Galaxy
Просмотреть все новости