Лера Фрост рассказала, что флиртует с олимпийским чемпионом по хоккею Кириллом Капризовым

«Мы хорошо общаемся с Кириллом, — рассказал Валерия. — Были знакомы еще до того, как я пришла на проект. Хоккеист даже приглашал меня на один из своих матчей, но я так и не успела посетить игру, потому что во второй раз стала участницей «Дома-2».

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