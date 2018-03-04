Алексею Чайчицу надоело молчать относительно подозрительности к его паре

«Зрители ликуют от драк, слез, измен, страданий, переживаний, от всего, кроме святости в отношениях, ведь святость самое скучное, что может быть, особенно если это реалити, которое создано, чтобы развлекать. Хлеба и зрелищ, только, пожалуйста, никакой любви, трепетности и искренних переживаний в одиночестве, все обязательно на показ.....» - написал Леша в личном микроблоге.

Не единожды Алексей Чайчиц отмечал, что многим поклонникам телешоу «Дом-2» доставляет удовольствие смотреть лишь на несколько моментов – потасовки, драки, ссоры. Так как в его паре всего упомянутого не присутствует, в искренность его отношений с Елизаветой Триадафилиди понятно же, что никто не верит.Невзирая на то, что Лера Фрост давно покинула проект, девушка довольно часто всеми способами влезает в жизнь своих бывших коллег. Не так давно девушка заявила, что Чайчиц изменяет Триадафилиди. Алексей уже успел опровергнуть слова Фрост, но зрители по-прежнему не верят их паре.Чайчит подчеркнул, что телепроект для него стал не только школой жизни, в которой ему пришлось столкнуться с людьми разных миров и разных менталитетов, но и местом, где он повстречал настоящую любовь и верных друзей.