Хейтеры пророчат крах карьеры Ольги Бузовой после отмены концерта в Саратове

«Ну не послушали в Саратове - послушают в Москве, страна большая», «Денег, очевидно, у спонсоров поубавилось, чтобы оплачивать и рекламировать ее», - написали в Сети.

По словам хейтеров, саратовские власти могут послужить примером и для других городов России.Ранее появилась информация о том, что власти города решили отказать певице в организации выступления. Этот инцидент породил множество слухов о том, что и другие города поступят таким же образом.В Сети ходит мнение, что билеты на концерт в Саратове не были распроданы и именно это стало причиной для отмены выступления. Однако как бы то ни было, сама Ольга Бузова никак не объяснила произошедшее.И если единичный случай перетечет в массовую тенденцию, теледиве ничего не останется, кроме как завязать с вокальной карьерой и вернуться на телепроект «Дом-2». Ведь в ее адрес довольно часто летят обвинения в отсутствии вокального таланта, в элементарной безграмотности и отсутствии стиля и вкуса.