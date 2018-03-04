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Хейтеры пророчат крах карьеры Ольги Бузовой после отмены концерта в Саратове

Отмена концерта знаменитой певицы Ольги Бузовой в Саратове, вероятно, может стать первым признаком того, что ее карьера вскоре потерпит крах.

По словам хейтеров, саратовские власти могут послужить примером и для других городов России.

Ранее появилась информация о том, что власти города решили отказать певице в организации выступления. Этот инцидент породил множество слухов о том, что и другие города поступят таким же образом.

Хейтеры пророчат крах карьеры Ольги Бузовой после отмены концерта в Саратове

В Сети ходит мнение, что билеты на концерт в Саратове не были распроданы и именно это стало причиной для отмены выступления. Однако как бы то ни было, сама Ольга Бузова никак не объяснила произошедшее.

И если единичный случай перетечет в массовую тенденцию, теледиве ничего не останется, кроме как завязать с вокальной карьерой и вернуться на телепроект «Дом-2». Ведь в ее адрес довольно часто летят обвинения в отсутствии вокального таланта, в элементарной безграмотности и отсутствии стиля и вкуса.

«Ну не послушали в Саратове - послушают в Москве, страна большая», «Денег, очевидно, у спонсоров поубавилось, чтобы оплачивать и рекламировать ее», - написали в Сети.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:02
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